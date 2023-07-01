Симона Альбертовна из «Ворониных» — сестра известной актрисы: видели сотни раз, но не знали

Светлана Антонова — талантливая актриса, сыгравшая немало ярких ролей. В детстве об актерской карьере она не мечтала, проводником в мир театра и кино для Светланы стала старшая сестра Наталья.

Маленькая Светлана собиралась стать учительницей, как и ее мама. Но когда сестра поступила в Щукинское училище, девушка поняла, что хочет пойти по ее стопам. Наталья делилась опытом и так хорошо подготовила Светлану, что та смогла поступить сразу в три вуза, но выбрала «Щуку», по примеру сестры.

После учебы каждая из актрис пошла по своему пути. За Натальей закрепилось амплуа романтической героини, а Светлана выбирала более характерные роли, даже если для этого ей приходилось оставаться на втором плане.

Обе сестры — голубоглазые шатенки, но, несмотря на легкое сходство, родственниц они никогда не играли. Многие даже считают девушек однофамилицами.