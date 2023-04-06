Сима-Гулливер из «Интердевочки» стареет в одиночестве: причина не укладывается в голове

Скандальная социальная драма «Интердевочка» обеспечила Ирине Розановой путевку в мир кино. Она убедительно сыграла «ночную бабочку» Симу-Гулливер и понравилась другим режиссерам.

Карьера Розановой сложилась успешно. У актрисы обширная фильмография и роли в известнейших картинах «Где находится нофелет?», «Петербургские тайны», «Стиляги», «Каменская». А вот с личной жизнью Ирине Юрьевне повезло не так, как с работой.

Розанова выходила замуж трижды, но все ее браки заканчивались бесславно. У актрисы было множество романов с разными актерами и режиссерами.

Ей даже приписывали отношения с Александром Абдуловым.

Сегодня Ирине Юрьевне 61 год, и она живет с котом. У нее нет ни мужей, ни детей. В чем же причина одиночества актрисы? Ее мать Зоя Белова как-то призналась, что у Розановой властный и жесткий характер. Поэтому мужчинам с ней трудно, ведь они попросту не знают, что делать с такой авторитарной дамой. Поэтому к своим годам Ирина Юрьевна так и не обрела личного счастья. Артистка часто делится в своих соцсетях снимками, но на них она запечатлена или одна, или в окружении коллег.