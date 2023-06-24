Сима-Гулливер из «Интердевочки» перепугала народ: смотреть жутко (честное фото)

Ирина Розанова начала восхождение к народной славе в середине 80-х. Оглушительную популярность актриса завоевала после выхода скандальной «Интердевочки», где она сыграла «ночную бабочку» Симу-Гулливер.

В картине Петра Тодоровского Розанова предстала яркой блондинкой с мягкими чертами лица. Увы, от былого очарования Ирины Юрьевны сегодня ничего не осталось. Так, недавно артистка засветилась на одном мероприятии в жутковатом виде.

Губы Розановой, покрытые болячками, были то ли обветрены, то ли переживали последствия ботокса. Кинозвезда, как известно, давняя поклонница косметологии и пластики. Также перепуганные пользователи Сети предположили, что все дело в герпесе, который «разгулялся» по полной программе и изуродовал лицо актрисы. Как бы то ни было, но это зрелище не для слабонервных.

61-летняя Розанова тщательно ухаживает за своей внешностью. Но на этот раз что-то пошло не так, и звезда не уследила за треснувшей кожей губ.