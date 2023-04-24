Сильвио из комедии «Труффальдино из Бергамо» 76: узнать его невозможно (фото)

Виктор Кривонос мог давно отправиться на заслуженную пенсию, чтобы наслаждаться тихими уютными вечерами в кругу семьи. Но его любовь к эстраде и театральной сцене настолько сильна, что он продолжает радовать поклонников участием в новых проектах.

Широкая публика узнала об этом талантливом и трудолюбивом артисте благодаря мюзиклу «Труффальдино из Бергамо». В нем Кривонос сыграл Сильвио и блестяще справился с этой ролью, несмотря на то что в его фильмографии на тот момент были всего лишь две картины.

Впрочем, главную роль в жизни актера все же занимает искусство. Даже в 76 лет он продолжает трудиться и до сих пор выступает на сцене. Хотя годы взяли свое, и теперь Виктору Антоновичу уже вряд ли предложат роль пылкого красавца. У пожилого мужчины много морщин и заметные мешки под глазами. Но он такой же харизматичный и обаятельный артист, каким был несколько десятилетий назад.