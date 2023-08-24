Силой увезли, о чем не раз жалела: жизнь внучки Высоцкого в США далеко не сахар

Внучка Владимира Высоцкого Наталья родилась спустя год после его смерти. Первое время семья девочки жила в Москве, но однажды ее мать решила отправиться за лучшей жизнью в Америку.

Сама Наталья, которая училась в обычной московской школе и давно обзавелась друзьями, не хотела покидать свою родину. Она была против переезда, но не могла противиться матери. И в итоге, собрав чемодан, отправилась на другой материк.

Ее первые годы в Штатах сложно назвать счастливыми. Она скучала по родным местам и близким, а в 18 лет попала в аварию, в которой едва осталась жива. Автомобиль девушки попал в ДТП на скоростном шоссе, и ей чудом удалось спастись. В этот период в ее жизни наступил большой кризис, и она пыталась понять, зачем продолжает жить.

С того времени Наталья посвятила себя религии. Она нашла смысл жизни в одном из ответвлений иудаизма, а со временем встретила спутника жизни и посвятила себя семье. Сегодня родственница легендарного барда живет в Питтсбурге и воспитывает семерых детей.