Сильные слова: Вицин одной фразой раскрыл печальную правду о сущности любого человека

Георгий Вицин является одним из любимых советских артистов для миллионов зрителей. Он был не только талантливых киноактером, но и хорошим человеком. Звезда картины «Кавказская пленница» не был замечен в скандалах. Он всю жизнь прожил со свей супругой Тамарой Мичуриной, вел здоровый образ жизни и никогда не грубил коллегам.

Друзья и знакомые всегда тепло отзывались о Вицине. При жизни артист был кроток, не любил пафос и старался помогать ближнему. Говорят, звезда любила повторять одну жизненную мудрость: «Все сочувствуют несчастьям своих друзей, и лишь немногие радуются их успехам».

Георгий Вицин жил согласно этому кредо. Актер до самой смерти честно и усердно трудился, обеспечивая семью и радуя поклонников замечательными фильмами. Он никого не подсиживал, не отнимал роли, поэтому заслужил репутацию честного гражданина и настоящего профессионала своего дела.