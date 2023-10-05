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Сильные слова: Вицин одной фразой раскрыл печальную правду о сущности любого человека

5 октября 2023 12:45
Сильные слова: Вицин одной фразой раскрыл печальную правду о сущности любого человека

Мудрости артисту не занимать.

Георгий Вицин является одним из любимых советских артистов для миллионов зрителей. Он был не только талантливых киноактером, но и хорошим человеком. Звезда картины «Кавказская пленница» не был замечен в скандалах. Он всю жизнь прожил со свей супругой Тамарой Мичуриной, вел здоровый образ жизни и никогда не грубил коллегам.

Друзья и знакомые всегда тепло отзывались о Вицине. При жизни артист был кроток, не любил пафос и старался помогать ближнему. Говорят, звезда любила повторять одну жизненную мудрость: «Все сочувствуют несчастьям своих друзей, и лишь немногие радуются их успехам».

Георгий Вицин жил согласно этому кредо. Актер до самой смерти честно и усердно трудился, обеспечивая семью и радуя поклонников замечательными фильмами. Он никого не подсиживал, не отнимал роли, поэтому заслужил репутацию честного гражданина и настоящего профессионала своего дела.

Фото: Кадр из фильма « Не может быть!» (1975)
Алла Новикова
Алла Новикова
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