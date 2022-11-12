Сильно сдала: как сейчас выглядит и куда пропала мама Саши Белого из «Бригады»

Валентина Теличкина провела детство в селе, а после школы уехала покорять Москву. Уже на третьем курсе начинающая актриса сыграла в киноповести «Таежный десант». Известность Теличкиной принесла роль невесты героя Евгения Леонова в комедии «Зигзаг удачи». Но многие зрители помнят артистку по роли мамы Саши Белого в сериале «Бригада».

Валентина Теличкина также снималась в картинах «Не может быть!», «Васса», «Есенин». На счету актрисы более 80 ролей в кино и сериалах.

Также Теличкина служит в труппе Театра-студии киноактера, пишет картины и организует выставки своих работ.

Сегодня Валентине Теличкиной 77 лет. Актриса постарела, но все еще востребована в профессии. Теличкина замужем за архитектором Владимиром Гудковым. Сын супругов, Иван, стал юристом, а в 2014-м году обзавелся наследником.