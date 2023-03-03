«Сильно расшиблась»: вы будете шокированы, когда узнаете, на что пошла Раневская ради любви

Фаина Раневская и актер Василий Качалов в течение многих лет были близкими друзьями. Артистка неоднократно признавалась, как крепки их отношения, но мало кто знает, при каких обстоятельствах познакомились знаменитости.

Дело в том, что еще с юности Раневская была влюблена в Качалова, который на 21 год ее старше. Будущая артистка собирала снимки кумира, писала ему письма, которые не отправляла, и мечтала познакомиться. А однажды она шла по Столешникову переулку столицы и услышала знакомый голос, который принадлежал Качалову. От переизбытка чувств Раневская упала в обморок и очень сильно ударилась головой.

«Упала в обморок. Неудачно. Сильно расшиблась», — вспоминала артистка.

Очнулась Раневская в кондитерской неподалеку, где в чувства ее приводила супружеская пара из Франции. И как только артистка пришла в себя, она вновь услышала голос Качалова, который спрашивал о ее состоянии, и отключилась.

Спустя несколько лет, вновь оказавшись в Москве, Раневская решилась написать своему кумиру. В послании она вспомнила те обмороки и призналась, что мечтает оказаться на спектакле Качалова. Артист же ответил, что у администратора театра ее ждут два билета. И благодаря этому Раневская и Качалов подружились на долгие годы.