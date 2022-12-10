Сильно располнела не просто так: от истории дочери Гузеевой бегут мурашки по коже

У всего есть последствия.

Многие пользователи, следящие за жизнью дочери Ларисы Гузеевой, отмечают, как сильно изменилась девушка. Сама Ольга Бухарова не стесняется показывать свои прежние фото и делиться своим непростым опытом.

Дело в том, что в последние 2,5 года девушка ощутимо прибавила в весе из-за переедания. Помимо проблем с пищевым поведением, девушка признается, что начала употреблять и алкоголь.

У этих трудностей есть несколько причин.

«Возможно, стоило бы учесть, что я пережила насилие, разрыв связки в колене, три операции за 2,5 года, гормональную терапию и лечение антидепрессантами, но мне кажется, это не оправдание. Руки-ноги на месте, пусть даже на какой-то момент одна нога, но все еще обе руки», – объяснила Ольга.

Сейчас дочь знаменитой телеведущие посещает спортзал и борется с последствиями трудного периода.