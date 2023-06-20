Сильно пожалеете: вот почему нельзя злить Козерогов

Представители земной стихии - народ терпеливый и не склонный к бурному выяснению отношений. Во всяком случае, если оппонент вовремя поймет, что действует неправильно и уйдет с дороги, то Козерог не станет сечь его голову. А вот если обидчик все никак не уймется, тут-то подопечный Сатурна и покажет, насколько крутым может быть его характер. Астрологи перечислили причины, по которым лучше не действовать уроженцам этого знака на нервы.

Козерог может вычеркнуть вас из своей жизни

Прежде чем выйти из себя по полной программе, этот знак зодиака сделает несколько предупредительных выстрелов в воздух. Намекнет, что, вообще, вы сейчас не вовремя. Тактично заметит, что очень занят и хочет сосредоточиться на своем занятии. Предложит зайти позднее.

Если вы проигнорировали деликатные, но тем не менее очень очевидные предупреждения Козерога, пеняйте на себя.

Представитель земной стихии не станет обрушивать на вас весь свой гнев, кричать и бить посуду - он просто-напросто перестанет с вами общаться. Вообще.

Козерог утратит к вам доверие

Больше всего на свете в человеческих взаимоотношениях уроженец этого знака ценит честность и взаимное уважение. По его представлениям, обмана в них быть точно не должно. Если Козерог решит, что вы где-то смухлевали, то утратит все доверие к вам.

Не стоит думать, что представитель знака немного подуется, а потом возобновит с вами близкое общение. Если Козерог поймал кого-то на вранье, неуважительном и пренебрежительном отношении к себе, восстановить его доверие будет уже невозможно.

Козерог будет демонстративно обращаться с вами холодно

Бывает, что между вами с Козерогом произошел конфликт, а взаимодействовать при этом приходится, например, в офисе. Если вы считаете, что земной знак во имя общего дела забудет о распрях, вы крупно ошибаетесь.

Когда избежать общения вообще не получается, представитель знака общается со своим противником подчеркнуто холодно, хотя и вежливо.

В результате люди со стороны ничего не заметят даже, а вот вам буде сильно не по себе.

Козерог все равно станет победителем

Допустим, вы хотели сильно насолить Козерогу. Допустим, вам даже это удалось. Демонстрировать своей ярости открыто или мстить этот земной знак не станет, не в его правилах падать так низко. Он изберет другой метод наказать обидчика.

Если вы хотели лишить Козерога чего-то, помешать ему достигнуть определенных целей, он все равно сделает это.