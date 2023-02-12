Сильно пожалеете: вот почему нельзя переходить дорогу Козерогам

Считается, что под земным знаком Козерога на свет появляются самые спокойные и терпеливые люди. Однако время от времени они тоже могут выйти из себя, и уж тогда окружающим мало не покажется. Астрологи решили составить гайд и перечислить в нем основные причины, по которым могут злиться подопечные Сатурна. Самые смелые могут проверить реакцию Козерогов на собственном опыте, но эксперты предупреждают: это чревато последствиями.

Прочь с дороги!

Наиболее остро уроженцы земного знака реагируют, когда кто-то мешает им в достижении желанной цели. Козерог так много времени тратит на то, чтобы продумать план действий и настроиться морально, что когда на горизонте появляются непредвиденные обстоятельства, буквально взорваться готов от досады и злости. Поэтому если он сверлит вас гневным взглядом, это знак: прочь с пути!

В обратном случае Козерог затаит обиду и будет мстить за нарушенные планы.

Верю - не верю

Еще один способ вывести из себя представителей земной стихии - солгать им. Как правило, Козероги обладают хорошей интуицией, они знают человеческую природу и легко чувствуют подвох. Может быть, какую-нибудь невинную крохотную ложь этот знак пусть и со скрипом, но простит, а вот надеяться на то, что он позабудет измену или предательства не стоит. Козерог может поддерживать общение с обидчиком, если этого не избежать, но его доверие будет безвозвратно утеряно.

Скандалы, интриги, расследования

Представитель земного знака хорошо чувствует, когда за его спиной ведется какая-то игра против него. Козерогу не составит большого труда вычислить “заговорщиков”, некоторое время он будет выжидать в надежде, что те одумаются и придут с повинной. Если же этого не происходит. уроженцы знака начинают рубить головы.

А точнее, дистанцируются от обидчиков и делают вид, что их вообще не существует. На этой стадии даже искренние попытки покаяться уже бесполезны.

Быть на высоте

Больше всего на свете Козерог стремится к карьерным и иным вершинам. Получить руководящую должность, построить самый лучший дом, обзавестись прекрасной семьей - вот примерная программа-минимум для среднестатистического Козерога. Но если кто-то хочет увести у него ту самую работу, любимого человека или участок под пресловутый дом, представитель знака сатанеет.