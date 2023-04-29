Сильно опозорила отца: дочь Урганта устроила пикантную провокацию с парнем-иностранцем

Такой контент не предназначен для детских глаз.

Старшая дочь Ивана Урганта не раз оказывалась в центре всеобщего внимания. Эрика Кикнадзе скромностью никогда не отличалась. Ее провокационные фотографии часто взрывают Сеть.

Вот и недавно звездная наследница эпатировала публику горячим контентом. Ранее она встречалась с бойфрендом по имени Муса, но пара распалась. Впрочем, Кикнадзе в гордом одиночестве была не так уж долго.

Дочь телеведущего устроила пикантную фотосессию с новым парнем-иностранцем, результат которой показала в социальных сетях.

Темнокожий возлюбленный 22-летней Эрики оголил ее пятую точку — дерзкая провокация смутила многих подписчиков.

Интернет-пользователи посчитали, что таким кадром Кикнадзе сильно опозорила звездного отца. В любом случае Ургант предпочитает не комментировать в публичном пространстве выходки своей падчерицы.