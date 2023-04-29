Сильно опозорила отца: дочь Урганта устроила пикантную провокацию с парнем-иностранцем
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Старшая дочь Ивана Урганта не раз оказывалась в центре всеобщего внимания. Эрика Кикнадзе скромностью никогда не отличалась. Ее провокационные фотографии часто взрывают Сеть.
Вот и недавно звездная наследница эпатировала публику горячим контентом. Ранее она встречалась с бойфрендом по имени Муса, но пара распалась. Впрочем, Кикнадзе в гордом одиночестве была не так уж долго.
Дочь телеведущего устроила пикантную фотосессию с новым парнем-иностранцем, результат которой показала в социальных сетях.
Темнокожий возлюбленный 22-летней Эрики оголил ее пятую точку — дерзкая провокация смутила многих подписчиков.
Интернет-пользователи посчитали, что таким кадром Кикнадзе сильно опозорила звездного отца. В любом случае Ургант предпочитает не комментировать в публичном пространстве выходки своей падчерицы.