Сильно не повезло: россияне не поверили глазам, увидев 30-летнюю внучку Вертинской

В начале 1960-х годов сложно было найти молодого человека в СССР, который не сходил бы с ума по Анастасии Вертинской. Ассоль в «Алых парусах», Гуттиэре в «Человеке-амфибии», Офелия в «Гамлете» — голубоглазая красавица получала главные роли и прекрасно смотрелась на экране.

Но фанаты зря надеялись на взаимность: еще в студенчестве юная актриса влюбилась в Никиту Михалкова, за которого вышла замуж. В результате их раннего брака на свет появился сын Степан. Впоследствии союз двух звезд распался, однако они поддерживали отношения ради наследника.

В зрелом возрасте Вертинская, завершив активную карьеру, начала много времени проводить с внуками. У Степана Михалкова — трое сыновей и только одна, уже взрослая наследница дочь. И, как считают пользователи Сети, 30-летняя Александра ничем не напоминает внешне свою звездную бабушку, несмотря на их родство.