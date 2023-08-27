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Сильно не повезло: россияне не поверили глазам, увидев 30-летнюю внучку Вертинской

27 августа 2023 13:45
Сильно не повезло: россияне не поверили глазам, увидев 30-летнюю внучку Вертинской

Отыскать следы звездных генов в ней непросто.

В начале 1960-х годов сложно было найти молодого человека в СССР, который не сходил бы с ума по Анастасии Вертинской. Ассоль в «Алых парусах», Гуттиэре в «Человеке-амфибии», Офелия в «Гамлете» — голубоглазая красавица получала главные роли и прекрасно смотрелась на экране.

Но фанаты зря надеялись на взаимность: еще в студенчестве юная актриса влюбилась в Никиту Михалкова, за которого вышла замуж. В результате их раннего брака на свет появился сын Степан. Впоследствии союз двух звезд распался, однако они поддерживали отношения ради наследника.

В зрелом возрасте Вертинская, завершив активную карьеру, начала много времени проводить с внуками. У Степана Михалкова — трое сыновей и только одна, уже взрослая наследница дочь. И, как считают пользователи Сети, 30-летняя Александра ничем не напоминает внешне свою звездную бабушку, несмотря на их родство.

Сильно не повезло: россияне не поверили глазам, увидев 30-летнюю внучку Вертинской

«Жаль, что глаза бабушки не достались внучке», «Красота Анастасии единственная, и повторить ее невозможно, а внучка обычная», «Внучке до нее очень далеко», «От Вертинской абсолютно ничего, как и от Михалкова. Наверное, похожа на свою мать», — предположили комментаторы.

Фото: Кадр из фильма «Алые паруса» (1961), соцсети
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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