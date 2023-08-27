Сильно не повезло: россияне не поверили глазам, увидев 30-летнюю внучку Вертинской
Отыскать следы звездных генов в ней непросто.
В начале 1960-х годов сложно было найти молодого человека в СССР, который не сходил бы с ума по Анастасии Вертинской. Ассоль в «Алых парусах», Гуттиэре в «Человеке-амфибии», Офелия в «Гамлете» — голубоглазая красавица получала главные роли и прекрасно смотрелась на экране.
Но фанаты зря надеялись на взаимность: еще в студенчестве юная актриса влюбилась в Никиту Михалкова, за которого вышла замуж. В результате их раннего брака на свет появился сын Степан. Впоследствии союз двух звезд распался, однако они поддерживали отношения ради наследника.
В зрелом возрасте Вертинская, завершив активную карьеру, начала много времени проводить с внуками. У Степана Михалкова — трое сыновей и только одна, уже взрослая наследница дочь. И, как считают пользователи Сети, 30-летняя Александра ничем не напоминает внешне свою звездную бабушку, несмотря на их родство.
«Жаль, что глаза бабушки не достались внучке», «Красота Анастасии единственная, и повторить ее невозможно, а внучка обычная», «Внучке до нее очень далеко», «От Вертинской абсолютно ничего, как и от Михалкова. Наверное, похожа на свою мать», — предположили комментаторы.