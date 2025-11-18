Сильно лучше «Великолепного века»: 7 турецких сериалов, от которых невозможно оторваться

Когда долго живёшь в мире султанских интриг, приходит момент, когда хочется выйти из гарема — хотя бы на вечер. Турецкая индустрия давно перестала быть «мелодрамами про бедную девочку»: местные продюсеры научились делать триллеры, стильные драмы и романтические нешаблонные комедии.

Самый узнаваемый пример — «Столкновение». Первую серию можно смотреть как мини-фильм: авария в нем поставлена так, будто её снимали для большого кино, а не для эфира в прайм-тайм. И дальше сериал не рассыпается — держит темп и вытягивает драму без банального давления на эмоции.

Есть другой путь — лёгкий, но не пустой. Турецкие ромкомы давно перестали быть сахарными картинками. «Ранняя пташка» живёт за счёт искры между героями. «Полнолуние» тоже играет на знакомой теме: офис, притяжение, только перед вами не Серкан и Эда.

Турецкое телевидение переживает свои лучшие годы, их проекты разнообразные и смелые. И когда «Великолепный век» уже выучен наизусть, есть смысл выглянуть за его пределы: там достаточно историй, которые удерживают внимание без громких титулов и больших бюджетов.

«Бле-стя-ще!» и «Захватывает с первой минуты»: так говорят про 5 сериалов 2025-го года – о них мало кто слышал, хотя рейтинги не ниже 7.