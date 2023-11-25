Сильная женщина или слабый мужчина? Этот тест определит, какой пол в вас преобладает

Не все так очевидно, как кажется на первый взгляд.

Мужчины и женщины отличаются не только физически. Ученые до сих пор уверены: способность воспринимать окружающий мир у противоположных полов тоже разная.

Например, молодые люди и девушки предпочитают разные цвета. И речь не о том, что черный — для мальчиков, а розовый или персиковый — для прекрасных дам. На самом деле, все куда сложнее и тоньше.

Значение имеют мелочи. Или, в случае с восприятием палитры, оттенки. При прочих равных, женщины и мужчины выберут разные красные тона, зеленые, синие и так далее.

Не верите? Пройдите тест и убедитесь сами. Выберите из нескольких вариантов цвет, который понравится больше других, и система определит, какой пол в вас, возможно, преобладает.