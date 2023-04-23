Сильная личность: это сочетание знаков восточного и зодиакального гороскопов есть только у единиц

На характер каждого человека свое влияние оказывает не только знак зодиака, но и знак по восточному гороскопу. Любопытно, что эти два знака, взаимодействуя между собой, могут как конфликтовать друг с другом, так и образовывать гармоничный союз. Ко второму типу явно восточно-зодиакальное сочетание, под которым рождаются люди, наделенные сильным характером и твердой волей. Рассказываем, о каком же сочетании идет речь и какими чертами наделены его представители.

Овен-Крыса

Люди, рожденные под знаком Овна в год Крысы, обладают набором качеств, которые выгодно выделяют их на общем фоне. Это сочетание - своего рода гарант того, что человек, который появился под ним на свет, прославится как незаурядная личность, которой окружающие будут восхищаться и которую станут уважать.

Для Овна-Крысы характерна такая черта личности, как достоинство и благородство.

Она имеет свой собственный моральный кодекс, которому безоговорочно следует и не отступится от него ни при каких обстоятельствах. Овен-Крыса держит свое слово, каких бы усилий ей это не стоило.

При этом представители этого зодиакально-восточного сочетания - прирожденные лидеры. Сильные и харизматичные, яркие и умные, они обладают даром мощного влияния на людей. Им достаточно обронить несколько слов, чтобы человек стал на их сторону и последовал за ними, неважно, в работе или в личной жизни.

Овен-Крыса - невероятно гордая.

Это качество не мешает ей успешно выстраивать взаимоотношения с людьми, она не задирает нос при каждом удобном случае. Однако если возникнет необходимость, напомнит зарвавшемуся собеседнику, что не потерпит к себе пренебрежительного отношения и неуважения.

Карьера Овна-Крысы развивается не стремительно, но уверенно и четко.

Каждый свой шаг представители этого сочетания знаков тщательно выверяют, и выступают вперед, когда на сто процентов убеждены, что их план будет исполнен в жизнь, а не провалится. Овен-Крыса - целеустремленная, упорная, монументальная.

В личной жизни люди, рожденные под этим зодиакально-восточным сочетанием, не всегда находят свое счастье сразу. Они хотят видеть рядом с собой таких же выдающихся личностей, но поиски могут отнять много времени и сил. Зато когда Овен-Крыса встретит свою половинку, больше не расстанется с ней.