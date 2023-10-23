Сильная и невероятно красивая: россиянка выступила на UFC и свела иностранцев с ума

На последних соревнованиях UFS внимание всех зрителей было приковано вовсе не к тестостероновым качкам. Болели за хрупкую девчонку. Фанаты жестокого спорта не могли оторвать глаз от российской спортсменки Виктории Дудаковой. И неспроста. Никто попросту не мог поверить, что звонкая, стройная и красивая той самой кроткой и загадочной русской красотой девушка способна с легкостью «набить морду» любому в октагоне. Что, кстати, в итоге и сделала. На бой Дудакова вышла под ставшую уже привычной слуху любого россиянина песню SHAMAN «Я русский». Неизвестно, что помогло победить спортсменке, патриотичная мелодия или максимальная собранность, но американку Джин Ю Фрей Виктория уделала, что называется, одной левой. Правда, обсуждали в итоге фанаты из всех стран вовсе не бойцовские качества хрупкой девушки, а ее неземные внешние данные. Что, в общем, тоже не так уж и плохо. Свести с ума поклонников из разных уголков Земли одним своим появлением в октагоне — под силу далеко не всем.