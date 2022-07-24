Сильная энергетика: 3 знака Зодиака стопроцентно защищены от сглаза

Эти знаки могут не бояться магического вмешательства в свою жизнь.

Сглазы, привороты, рассорки и прочие магические обряды не страшны представителям трех знаков зодиака. Все дело в том, что они от рождения наделены мощнейшим энергетическим полем, которое защищает их от любых вмешательств со стороны. Рассказываем, какие знаки зодиака не подвластны чарам даже самых сильных экстрасенсов.

Дева

За этим земным знаком закрепилась репутация самого практичного и рационального в зодиаке. Девы скептически относятся ко всему сверхъестественному, однако сами они от природы обладают внушительными паранормальными способностями.

Они наделены сильной интуицией, которая безошибочно подсказывает им, каких ошибок не стоит совершать, а также каких людей лучше обходить десятой дорогой.

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Девы и сами могут оказывать на окружающих мощное влияние – все дело в их удивительной связи с природными силами. Они же защищают представителей знака от дурного глаза, поэтому магического вмешательства в свою жизнь Девы могут не бояться.

Скорпион

Рожденные под знаком Скорпиона, в отличие от Дев, напротив, считаются едва ли не самым мистическим знаком в зодиакальном круге. Представители этого знака окутаны множеством мифов, и порой сложно разобраться, какие из них ложь, а какие – чистая правда.

Достоверно известно только одно – при желании Скорпионы и сами могли бы стать авторитетными специалистами в сфере эзотерики, они буквально переполнены магической энергией, и только им решать, в каком русле ее направить – в мирном или разрушительном.

Они насквозь видят любого человека, и если кто-то замыслил причинить им вред, можно не беспокоиться – Скорпионы вычислят злоумышленника и отсыпят ему минусов в карму. Они ведь и сами кого угодно могут сглазить.

Стрелец

Представители огненного знака излучают настолько мощную позитивную энергетику, что она, словно щит, оберегает их от любых магических посягательств. Мало того, что Стрельцы ограждают от нехороших людей и дурного глаза самих себя – они еще и окружающих берут под свое крыло.

Поэтому близкие этого знака могут не бояться порчи и прочего негативного вмешательства.

Зато Стрельцы легко притягивают к себе светлые силы, которые служат для них дополнительным ресурсом. Уроженцы этого знака настроены на позитив, вдохновение, радость, они легко и непринужденно привлекают все это в свою жизнь и в жизнь окружающих.