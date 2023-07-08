«Силиконовое пугало»: честное фото новой «мисс Москвы» высмеяли в Сети

Скандалы становятся неотъемлемой частью конкурсов красоты. Говорят, победителей не судят, но интернет-пользователи полагают иначе. Россияне затравили жительницу Саратова, одержавшую победу в конкурсе «Мисс Москва», финал которого на днях прошел в столице.

Корона досталась 25-летней Ангелине Бреженской. Модель и телеведущая считает смыслом своей жизни стать «лучшей версией себя», а заодно и примером для окружающих. По мнению пользователей сети, пока ни то, ни другое у блондинки не получается.

Россияне пришли в ужас от решения жюри, отметив, что Бреженской до звания красавицы далеко. В Сети обсуждают честное фото новой «мисс Москвы». Модель выглядит старше своего возраста и часто заглядывает в кабинет косметолога и пластического хирурга, но многочисленные процедуры превратили ее в силиконовую куклу.