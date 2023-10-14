Силиконовая кукла в 14 лет: дочь Сергея Жукова ужаснула людей развратным фото

Ника Жукова подает большие надежды в российском шоу-бизнесе. В 14 лет она уже знает, как привлечь к себе как можно больше внимания.

Наследница солиста группы «Руки Вверх!» показала себя в качестве актрисы. Девушка снялась в нескольких картинах, в том числе и в продюсерском проекте своего отца, который получил название «Плакса». Однако она отличилась не только этим.

Блогеры знают: чтобы получить много лайков в социальных сетях, нужно оголиться. И дочь Сергея Жукова попробовала эту тактику. В ее личном блоге появился развратный кадр. Перед камерой начинающая артистка позировала в купальнике, чем ужаснула людей.