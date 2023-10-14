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Киноафиша Статьи Силиконовая кукла в 14 лет: дочь Сергея Жукова ужаснула людей развратным фото

Силиконовая кукла в 14 лет: дочь Сергея Жукова ужаснула людей развратным фото

14 октября 2023 09:15
Силиконовая кукла в 14 лет: дочь Сергея Жукова ужаснула людей развратным фото

Позволила себе лишнего.

Ника Жукова подает большие надежды в российском шоу-бизнесе. В 14 лет она уже знает, как привлечь к себе как можно больше внимания.

Наследница солиста группы «Руки Вверх!» показала себя в качестве актрисы. Девушка снялась в нескольких картинах, в том числе и в продюсерском проекте своего отца, который получил название «Плакса». Однако она отличилась не только этим.

Блогеры знают: чтобы получить много лайков в социальных сетях, нужно оголиться. И дочь Сергея Жукова попробовала эту тактику. В ее личном блоге появился развратный кадр. Перед камерой начинающая артистка позировала в купальнике, чем ужаснула людей.

Силиконовая кукла в 14 лет: дочь Сергея Жукова ужаснула людей развратным фото

«Не слишком ли откровенное фото? Папа как на это реагирует?», «Надо было сразу грудь открыть», «Очередная силиконовая кукла», «Слишком развратно для 14-летней девочки», — возмущаются интернет-пользователи.

Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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