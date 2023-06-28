«Силиконовая кукла»: Кристина Лясковец из «Дома-2» изменилась так, что не узнать

Кристина Лясковец из «Дома-2» покорила зрителей своей коммуникабельностью и красотой. Впервые она появилась на проекте в 2013 году, и с тех пор очень изменилась.

Сегодня Лясковец совсем не похожа на себя прежнюю. Она перекроила внешность и стала походить на куклу. У Кристины надутые губы, нарисованные брови и переделанный нос. Девушка полностью утратила индивидуальность и изюминку.

«Изуродовала свою естественную красоту, стала как все силиконовые куклы с завышенной самооценкой», «Нет той красотки, что была раньше», «Не узнала. Она хотя бы постепенно украшалась, а не так резко», — написали разочарованные фолловеры Кристины.

Звезда «Дома-2» работает моделью. Она ведет блог, дает советы по похудению и рекламирует товары для здоровья. А вот свою личную жизнь Лясковец скрывает от общественности.

На телестройке она несколько раз пыталась построить любовь. За ее романами с Андреем Черкасовым и Федором Стрелковым наблюдала вся страна. Из проекта Кристина ушла вместе с Глебом Малмыгиным, который был моложе нее на 11 лет. Однако этот роман закончился изменой Лясковец.