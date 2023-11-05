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Силикон, парики и голодовка: идеальная Жади из «Клона» оказалась не той, за кого себя выдавала

5 ноября 2023 12:45
Силикон, парики и голодовка: идеальная Жади из «Клона» оказалась не той, за кого себя выдавала

Ради культовой роли актрисе пришлось настрадаться.

Сериал «Клон» вышел на экраны более 20 лет назад, но поклонники все еще не могут забыть пронзительную историю Жади и Лукаса. Восточной красавице в исполнении неподражаемой Джованны Антонелли подражали миллионы девушек по всему миру. Оказалось, артистка прошла через многое, чтобы создать такой яркий и запоминающийся образ.

Дерзкие и волнующие восточные танцы стали изюминкой картины. Исполняя танец живота, Жади не могла светить складками жира в кадре, поэтому Антонелли пришлось сидеть на строгой диете и практиковать голодовку. Когда знаменитости было совсем невмоготу, она ела легкие овощные салаты и низкокалорийную индейку.

Костюмеры, парикмахеры и гримеры поработали с актрисой на славу. Для создания пышного и манящего бюста звезда носила белье с силиконовыми накладками. Над густыми и здоровыми волосами Джованны Антонелли измывались постоянными укладками, но и этого было мало — красотке добавляли прядей для объема шевелюры.

Фото: Кадры из сериала «Клон»
Алла Новикова
Алла Новикова
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