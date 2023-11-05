Силикон, парики и голодовка: идеальная Жади из «Клона» оказалась не той, за кого себя выдавала

Сериал «Клон» вышел на экраны более 20 лет назад, но поклонники все еще не могут забыть пронзительную историю Жади и Лукаса. Восточной красавице в исполнении неподражаемой Джованны Антонелли подражали миллионы девушек по всему миру. Оказалось, артистка прошла через многое, чтобы создать такой яркий и запоминающийся образ.

Дерзкие и волнующие восточные танцы стали изюминкой картины. Исполняя танец живота, Жади не могла светить складками жира в кадре, поэтому Антонелли пришлось сидеть на строгой диете и практиковать голодовку. Когда знаменитости было совсем невмоготу, она ела легкие овощные салаты и низкокалорийную индейку.

Костюмеры, парикмахеры и гримеры поработали с актрисой на славу. Для создания пышного и манящего бюста звезда носила белье с силиконовыми накладками. Над густыми и здоровыми волосами Джованны Антонелли измывались постоянными укладками, но и этого было мало — красотке добавляли прядей для объема шевелюры.