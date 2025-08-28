Меню
«Сила — в символе»: стилист объяснил, почему свитер Багрова из «Брата» до сих пор в моде — а ведь его купили за 35 рублей в секонд-хэнде

28 августа 2025 09:54
«Сила — в символе»: стилист объяснил, почему свитер Багрова из «Брата» до сих пор в моде — а ведь его купили за 35 рублей в секонд-хэнде

Этот предмет гардероба неспроста стал культовым.

Прошло больше двадцати лет с момента выхода культового фильма «Брат», а свитер его главного героя, Данилы Багрова, остается по-прежнему актуальным. Это доказывает обилие идентичных моделей на маркетплейсах, а также куча видео в соцсетях, где модники разных возрастов воссоздают тот самый наряд.

Почему же именно этот, на первый взгляд ничем не примечательный, вязаный свитер серовато-бежевого цвета стал таким легендарным? Ответ кроется не в его дизайне, а в том мощном символическом заряде, который ему придали создатели фильма и который ощутила аудитория.

История одного свитера

Образ Данилы Багрова был тщательно продуман. Художница по костюмам и супруга режиссера Надежда Васильева искала вдохновение в образе революционного матроса, отмечая его богатырскую, сказочную готовность действовать ради идеалов.

Свитер в этой концепции стал не просто одеждой, а своего рода доспехами, символом защиты и силы.

При этом подбор костюма проходил в условиях жесткой экономии. Так что знаменитый свитер был куплен за 35 рублей в секонд-хенде.

«Сила — в символе»: стилист объяснил, почему свитер Багрова из «Брата» до сих пор в моде — а ведь его купили за 35 рублей в секонд-хэнде

Надежда Васильева так вспоминала тот день:

«Я до сих пор помню эти стоящие на улице раскладушки и сваленные на них грудами куртки, свитера, джинсы и прочее.

И ты стоишь на холоде, под дождем, смотришь на это все и пытаешься каким-то шестым чувством понять, чего именно хочет Леша (речь о режиссере Алексее Балабанове — прим. ред.)».

Изначально режиссеру Алексею Балабанову свитер показался «слишком вычурным», но его удалось «приземлить» и сделать более будничным с помощью поношенной синей болоньевой куртки. Этот дуэт и стал окончательным вариантом.

«Сила — в символе»: стилист объяснил, почему свитер Багрова из «Брата» до сих пор в моде — а ведь его купили за 35 рублей в секонд-хэнде

Почему свитер Багрова до сих пор актуален? Мнение эксперта

Чтобы разобраться в феномене этого предмета гардероба, мы поговорили с fashion-дизайнером Аполлоном Байгакоффым.

По его словам, секрет популярности свитера — не в его дизайне, а в том мощном посыле, который он в себе несет.

«Свитер Данилы Багрова стал легендарным не потому, что он был выдающимся предметом гардероба. Его сила — в символе. Минимум усилий, максимум характера.

Это не про тренды, а про честность образа, что сегодня ценится ещё больше. Вещи из "Брата" живут до сих пор, потому что они аутентичны, просты и универсальны», — объясняет профи.

«Сила — в символе»: стилист объяснил, почему свитер Багрова из «Брата» до сих пор в моде — а ведь его купили за 35 рублей в секонд-хэнде

Эксперт отмечает, что в современной моде ценятся именно аутентичность и нарратив, история, стоящая за вещью. Этот свитер — идеальный пример того, как простая, даже бросовая вещь благодаря контексту и харизме героя может стать культовой.

Как собрать образ в духе «Брата» сегодня?

Аполлон Байгакофф считает, что главное — передать дух, а не слепо копировать образ. Вот как можно это сделать.

Для мужского образа идеально подойдет лаконичный и строгий набор: прямые джинсы классического кроя (не зауженные), грубые ботинки (например, рабочие или армейские), темный свитер простой вязки и плащ-макинтош или простое пальто вместо знаменитой болоньевой куртки.

«Такой лук говорит не о бедности, а об уверенности в себе, которая не нуждается в броских деталях», — подчеркивает дизайнер.

«Сила — в символе»: стилист объяснил, почему свитер Багрова из «Брата» до сих пор в моде — а ведь его купили за 35 рублей в секонд-хэнде

А женский образ может обыграть эту эстетику на стыке силы и нежности. Сочетайте объемный свободный свитер с кожаной юбкой-карандаш или прямыми брюками. Из аксессуаров — простая сумка без лишнего декора (например, холщовая или кожаная торба).

«Это история про уверенность без крика, где комфорт и личный стиль важнее сиюминутных трендов», — заключил Байгакофф.

«Сила — в символе»: стилист объяснил, почему свитер Багрова из «Брата» до сих пор в моде — а ведь его купили за 35 рублей в секонд-хэнде

Итог

В мире, где мода так часто бывает нарочитой и неудобной, свитер Данилы Багрова напоминает о главном: настоящий стиль — не в логотипах, а в уверенности, характере и истории, которую ты рассказываешь миру без единого слова.

Ранее мы писали: Главное, чтоб не костюмчик, а платье сидело: только выросшие в СССР вспомнят 5/5 фильмов по наряду героини

Фото: Кадр из фильма «Брат» (1997)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
