«Сил на борьбу не осталось»: брату Моисеева остается только посочувствовать, и вот почему

Прошел почти год со дня смерти Бориса Моисеева. Артист перенес три инсульта и больше 10 лет сражался за жизнь, а после его кончины борьба началась уже за его наследство. Брат Моисеева Маркс Толкач все эти месяцы пытался доказать, что помощник артиста незаконно присвоил себе его имущество.

Последние пару лет Моисеев не появлялся на публике. Рядом с ним был только директор Сергей Горох, который даже не удосужился сообщить о кончине Моисеева его брату. Толкач получил печальное известие от журналистов и не смог даже дозвониться до Сергея.

Вскоре выяснилось, что за полгода до смерти Борис Моисеев оформил дарственную и передал свое имущество Гороху. Брат считает, что артист уже ничего не соображал и просто подписал поданные ему бумаги. Но многие месяцы борьбы не принесли результата. Маркс Толкач сообщает, что уже готов опустить руки.