Сихарулидзе предупреждал: какими выросли дети Бережной от мужа-предателя (фото)

Они будто чувствовали, что британскому папе на них наплевать.

Когда Елена Бережная и Антон Сихарулидзе выходили на лед, даже у людей, далеких от фигурного катания, замирало сердце. Казалось, эти двое созданы друг для друга, но в жизни все сложилось иначе.

Бережная поддалась настойчивым ухаживаниям фигуриста-одиночника Стивена Казинса. Хотя Сихарулидзе, который оберегал Елену с момента страшной трагедии на льду, выступал против этого союза. Но не из ревности, а из-за обеспокоенности за судьбу своей подруги: Сихарулидзе считал его ненадежным человеком.

Бережная и Казинс поженились и переехали в Америку, где у них родился сын Тристан и дочь София Диана. Через пять лет Казинс бросил Елену, сказав, что он несчастлив с ней. Дети его тоже не интересовали.

Примечательно, что ребята, а им сейчас 15 и 13 лет, выглядят копией своей матери, на отца не похож даже старший сын. Об интересах и увлечениях Тристана мало что известно, а София, судя по всему, пошла по стопам матери и встала на коньки.

Мама выкладывает в социальные сети видео с тренировок и награждений на спортивных турнирах. Там же можно увидеть и добрые слова, которые чемпионка пишет Антону Сихарулидзе в его день рождения. Поздравить человека, который за годы стал ей больше, чем другом, она не забывает никогда.