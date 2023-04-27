Сидит у родни на шее: куда пропал единственный сын Валентины Толкуновой

Личная жизнь Валентины Толкуновой была запутанной и сложной. Но благодаря этому она поняла, что может рассчитывать только на себя. Поэтому исполнительница усердно работала и старалась обеспечить своему единственному сыну безбедное будущее.

Известная певица приобрела несколько столичных квартир и даже построила дом. Но безграничная любовь к наследнику и желание защитить его от всех невзгод сыграли с ней злую шутку. Женщина практически не видела маленького Николая, из-за чего милый ребенок превратился в трудного подростка. Он часто скандалил и обижался на мать. Когда сын Толкуновой повзрослел, его выходки стали шокировать публику. Юношу подозревали в хранении и употреблении запрещенных веществ. Но история разрешилась лишь благодаря певице.

Молодой человек только спустя годы смог оценить заботу родительницы. Сегодня он живет на средства, которые оставила Валентина Васильевна. У 45-летнего мужчины нет супруги и детей, а приютил его родной дядя, который принял непутевого племянника в свою семью.