Сидит у матери на шее: как выглядит дочь главной телебабушки страны

Галина Стаханова и не думает завершать свою карьеру. Актриса, за которой давно закрепилось звание главной телебабушки страны, продолжает активно работать не без причины.

Знаменитость призналась, что ее единственная дочь Мария уже сама успела стать матерью, но так и не встала на ноги. К своим 48 годам звездная наследница все еще зависит от именитой родительницы. Вот почему Стаханова не торопится покидать съемочные площадки.

Артистка получает пенсию, но этих денег недостаточно, чтобы содержать дочь и внучку Лизу. Ежемесячно на счет знаменитости приходит от государства 33 тысячи рублей, которые она складывает в «общий котел».

Галина Константиновна не видит ничего постыдного в том, что уже взрослая дочь, которая не может похвастаться ни яркой внешностью, ни выдающимися талантами, сидит на ее шее. Актриса оправдывает наследницу тем, что та вынуждена заботиться о ее внучке.