Сидит на шее у пожилой матери: что известно о поздней дочери Елены Ханги (фото)

Елена Ханга была слишком занята своей карьерой и до последнего откладывала материнство. Елизавету-Анну телеведущая родила в 39 лет. И пока успехами своей единственной наследницы похвастаться не может.

Знаменитость иногда показывает любимую дочь в социальных сетях. У девушки яркая и запоминающая внешность. Вот, пожалуй, и все ее заслуги. Оказалось, что мулатка в 21 год все еще сидит на шее у пожилой матери.

Не так давно звезда фильма «Человек-невидимка» дала журналистам небольшой комментарий о своей наследнице. Бывшая коллега Даны Борисовой подчеркнула, что не спешит выдавать Елизавету-Анну замуж и уж тем более не ждет внуков.

Журналистка заметила, что она хочет сейчас, чтобы ее дочь получила образование, построила карьеру и стала независимой в финансовом плане. А пока этого не случилось, Ханга готова пылинки сдувать с обожаемой нахлебницы.