Сидит без работы: Аллегрова пожалела о скандальной выходке

Певец Александр Фадеев, известный под псевдонимом Данко, прокомментировал размер гонораров Ирины Аллегровой. Как уверен музыкант, из-за настолько высоких запросов певицу никто не приглашает на выступления.

Не так давно стало известно, что прославленная артистка просит 12 миллионов рублей за 50-минутный концерт. Помимо этого, Аллегровой необходим чартерный рейс и весьма объемный бытовой райдер. Подобные расценки шокировали Данко, который уверен: на самом деле никто не готов платить настолько большие деньги за выступление певицы и поэтому ее не зовут на концерты.

«С такими запросами Ирина Аллегрова сидит без работы. [...] Просить такие деньги за выступление просто неприлично», — цитирует слова знаменитости портал Prozvezd.info.

Также музыкант подчеркнул, что за такие деньги артистка могла бы купить недвижимость в Москве, и артистам должно быть стыдно требовать настолько высокую зарплату.

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