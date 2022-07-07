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«Сиделка на диване в горлопанских шоу»: вдову Караченцова унизили на всю страну

7 июля 2022 11:40
«Сиделка на диване в горлопанских шоу»: вдову Караченцова унизили на всю страну

Известный блогер Лена Миро оказалась невысокого мнения о таланте Людмилы Поргиной.

Блогер Лена Миро раскритиковала вдову Николая Караченцова, унизив ее на всю страну в Сети. Она возмутилась тем, что Людмила Поргина встала на защиту актрисы Александры Захаровой, оставшейся без ролей в театре «Ленком». Сама Поргина тоже недовольна своей невостребованностью на сцене: актриса в основном играет в массовке.

И, как считает Лена, этому есть объяснение. Она засомневалась в истинном таланте Поргиной, утверждая, что актриса прославилась исключительно как жена, а потом — как вдова Караченцова. Более того, Миро припомнила артистке участие в скандальных телепроектах, посвященных состоянию ее супруга в последние годы его жизни.

«Сиделка на диване в горлопанских шоу», — резко заявила Лена в ЖЖ.

Блогер добавила, что на телепрограммы Поргина приезжала вместе с мужем, который уже передвигался на инвалидной коляске. При этом в собственной карьере никакими выдающимися ролями актриса не прославилась, уверена Миро. Поэтому и тот факт, что в «Ленкоме» она не блистает, вполне закономерен.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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