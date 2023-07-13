Сидела в тюрьме и боялась встречи с матерью: как выглядит проблемная дочь Федосеевой-Шукшиной

Лидия Федосеева-Шукшина не стала примерной матерью для своей первой дочери Анастасии. Решив развестись с ее отцом, актером Вячеславом Ворониным, артистка отправила наследницу на воспитание к бабушке. И хлебнула с проблемным ребенком немало горя.

Анастасия хотела стать актрисой, но не сдала экзамены во ВГИК. Будучи в расстроенных чувствах, она пришла к матери, но та даже не пустила ее в квартиру. После этого девушка затаила на родительницу обиду и прервала с ней всякое общение.

В одиночестве наследница актрисы не осталась. Вскоре она вышла замуж за Нельсона Франсишку и родила дочь. Но семья не помешала Анастасии заниматься преступной деятельностью.

В 90-х при попытке перевезти запрещенные препараты ее задержали российские пограничники. Родственные связи не помогли избежать правосудия — Воронину-Франсишку приговорили к трем с половиной годам колонии.

Оказавшись на свободе, Анастасия больше всего боялась посмотреть в глаза матери. И все же их встреча состоялась в студии шоу «Пусть говорят». Родственницы смогли забыть былые обиды и начать все с чистого листа.