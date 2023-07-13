Сидел в тюрьме и нелепо умер: Аллегрова потеряла рассудок из-за этого мужчины (фото)

Ирина Аллегрова дважды прошла через развод, когда повстречала Игоря Капусту. Звезда влюбилась без памяти, но «сладкий мальчишка» встречался с другой. Вот только не зря артистка пела свой хит «Угонщица», ведь ей удалось разрушить чужие отношения.

Эффектный брюнет, который был гораздо младше знаменитости, не спешил делать ей предложение руки и сердца. Аллегровой это было и не нужно. Она сама дала понять избраннику, что хочет обвенчаться в церкви, и тот согласился.

Но на чужом несчастье счастья не построишь — через восемь лет этот союз распался из-за измены Капусты. Поначалу казалось, что после расставания со знаменитостью жизнь Игоря налаживается. Он женился, у него родилась дочь. Но затем бизнесмен связался с криминалом и угодил за решетку.

Из тюрьмы он вышел с сильно подорванным здоровьем. А в 2018 году Капуста умер при нелепых обстоятельствах. Предприниматель сделал татуировку в честь Аллегровой и скончался в результате возникшей у него аллергической реакции. Экс-возлюбленному исполнительницы было всего 58 лет.