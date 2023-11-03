Сидел на шее у жены: этого советского актера заманивали в США, но в итоге оставили у разбитого корыта

Виктор Ильичев начал свою карьеру в 1967 году и уже спустя несколько лет стал всесоюзной звездой. В год с его участием выходило несколько проектов, но в 90-х он, неожиданно для фанатов и своих коллег, решил переехать в США.

Дело в том, что его супруге, балерине Светлане Осиевой, предложили работу во Флориде. Звезда сцены сразу же согласилась на переезд и отправилась учить американских подростков искусству балета. Ильичев же остался в родном Санкт-Петербурге в надежде на новые роли.

Но из-за кризиса в стране шесть месяцев он просидел без единого предложения. И все же решился оставить жизнь на родине и переехать к жене в Америку. В новой стране он понимал, что не сможет пробиться в Голливуде, поэтому оставил идеи вернуться к своей профессии.

Первое время Ильичев оставался без работы, учил язык и изучал местную жизнь. А позднее нашел работу кассиром в одном из крупных супермаркетов. Ильичев оставил свои актерские амбиции, выбрав скромную профессию без славы и успеха, полностью поддерживая жену в ее устремлениях.

А в 2008 году врачи обнаружили у артиста рак мочевого пузыря. Ильичева срочно прооперировали, но через год болезнь вновь вернулась. И в этот раз медики уже не смогли помочь артисту, который умер в 64 года.