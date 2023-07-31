Сибирячка вышла замуж за корейца и осталась в шоке: от их правил волосы дыбом

Сегодня музыкальные коллективы из Южной Кореи бьют все рекорды популярности. Многие девушки грезят о суженых из этой уникальной страны. И кому-то удается осуществить свою заветную мечту.

Так, сибирячка Анжелика Колесова вышла замуж за подданного Южной Кореи по имени Чхвэ Сон Хун. Как и любая другая интернациональная пара, они не избежали непонимания из-за различия культур.

По словам Колесовой, свадебное торжество в России кардинально отличается от корейского. У них мероприятие длится не больше трех часов и состоит из двух частей. На свадьбу приглашают всех родственников, в том числе самых дальних, коллег, друзей, а также друзей их друзей.

Каждый гость должен заплатить «таксу за вход» в размере 100 тысяч долларов. Дарить сервизы, кухонную утварь и подобные вещи не принято.

После этого жених и невеста фотографируются со всеми желающими, а затем виновники торжества официально скрепляют свои отношения. Далее новобрачные переодеваются в национальные костюмы и уже гуляют на церемонии вместе с гостями.

С одной стороны, все это чем-то похоже на русскую свадьбу, однако некоторые нюансы разительно отличаются от наших. Россиянам невозможно представить, чтобы торжество длилось каких-то три часа. У нас за это время только входят во вкус.