Сиамским близняшкам из США 32 года: каково жить в одном теле двум разным женщинам

Эбби и Бриттани Хенсел появились на свет весно 1990 года. Ни врачи, ни их родители не предполагали, что сестры родятся сиамскими близняшками, но с первых минут полюбили своих дочерей, окружив их заботой и любовью.

Хенселы-старшие были уверены, что их дочки должны расти вместе с другими детьми и не становиться затворницами. Поэтому они отдали их в общеобразовательную школу, где девочки начали прилежно учиться. Неоднократно они сталкивались с отчуждением публики, но злоба сверстников не сломила их характер.

Получив диплом, Эбби и Бриттани устроились работать в начальную школу. Они никогда не хотели разделиться, ведь давно чувствуют себя единым организмом. Сестры практически не ссорятся, хотя у них совершенно разные характеры: Эбби любит сидеть дома и предпочитает точные науки, а Бриттани — звезда любой компании.

Сегодня близняшки Хенсел стараются вести закрытый образ жизни. К 32 годам они устали от внимания прессы, поэтому не дают интервью и отгораживаются от любопытной публики. А все время девушки тратят на заботу о подрастающем поколении.