Сиамских близнецов из Ирландии разделили в младенчестве: вот что с ними стало

Некоторые супружеские пары на протяжении долгих лет стараются стать родителями. И порой их попытки действительно заканчиваются успехом.

Так произошло с Ханной и Дэном Бейтсонами из Ирландии. Прежде чем узнать о беременности, женщина принимала медикаменты, сидела на диетах и даже согласилась на шунтирование. В итоге влюбленные смогли зачать ребенка, но на одном из исследований оказалось, что пара ждет сиамских близнецов.

Когда Аннабель и Изабель появились на свет, их родители были на седьмом небе от счастья.

К тому же у младенцев было два сердца, и врачи могли разделить их. После сложной 18-часовой операции сестры стали отдельными личностями.

Сегодня они уже отличаются друг от друга особенностями характера. К примеру, Аннабель очень молчалива, а Изабель, наоборот, уже делает попытки, чтобы сказать свое первое слово. Несмотря на то, что после разделения у каждой из девочек осталось лишь по одной ножке, сестры, как и все дети, весьма активны.