Сиамские близнецы ответили на пикантный вопрос о личной жизни, который волнует всех

Жизнь сиамских близнецов нередко привлекает внимание публики. Любопытные пользователи Сети пытаются узнать подробности их быта, но далеко не все готовы отвечать на пикантные вопросы. Однако не так давно близняшки Люпита и Кармен Андраде раскрыли одну из самых трепещущих тем.

Дело в том, что Кармен начала отношения с молодым человеком по имени Даниэль. Влюбленные проводят все свободное время вместе, а Люпита прекрасно относится к роману сестры и считает ее избранника своим близким другом.

Неожиданная новость породила десятки вопросов от журналистов и публики. Многим было интересно, планируют ли влюбленные иметь детей и что врачи говорят об их решении. Но оказалось, что для Люпиты и Кармен это невозможно.

«Люпита и я не можем забеременеть, у нас эндометриоз, также мы принимаем блокаторы гормонов, чтобы не было менструаций», — цитирует слова Кармен портал Today .

При этом девушка совершенно не расстраивается из-за этого. Она не скрывает, что никогда не планировала продолжение своего рода, как и ее возлюбленный.