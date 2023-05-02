Сиамские близнецы отказались от разделения: обомлеете, когда увидите (фото)

Широкая общественность узнала о Лупите и Кармен благодаря их редкому генетическому заболеванию. Сестры родились сиамскими близнецами и делили общую репродуктивную, а также пищеварительную системы. Девушки с самого детства учились управлять своим телом, чтобы вместе выполнять повседневные обязанности. Они так преуспели в этом начинании, что даже смогли водить машину.

Однако врачи предложили сестрам провести операцию по разделению. Они могли бы устроить свою личную жизнь и забыть про любопытные взгляды прохожих на улице. Но Лупита и Кармен решительно отказались от этого, поскольку для одной из них процедура могла закончиться летальным исходом.

За 22 года девушки сильно сплотились, и у них появились общие цели. Они мечтают стать ветеринарами и спасать животных. К тому же, несмотря на свою особенность, близняшки ни в чем себе не отказывают. Они ведут соцсети, часто наряжаются и выглядят абсолютно счастливыми. А одна из них даже смогла построить отношения с молодым человеком по имени Дэниел, что еще сильнее удивило окружающих.