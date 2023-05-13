Швыряется деньгами: траты Татьяны Васильевой повергли россиян в шок

Личность эпатажной Татьяны Васильевой вызывает неоднозначную реакцию публики. А недавно актриса дала еще один повод для обсуждения — она рассказала о своих ежемесячных тратах.

Васильева стабильно зарабатывает два миллиона рублей. На еду она тратит 26 тысяч в месяц, на одежду — почти 200 тысяч, а на косметолога — порядка 100 тысяч. Также актриса регулярно посещает спортивный клуб и отдает за него пять тысяч. За услуги ЖКХ Татьяна Григорьевна платит 13 тысяч рублей. Но и это еще не все. Васильева отдает по 100 тысяч своим детям — сыну и дочери, у которых есть свои семьи.

Кроме того, у актрисы есть шесть квартир, которые она распределила между своими наследниками и их внуками. Кинозвезда не обидела ни одного из своих потомков.

Пользователи Сети обомлели от таких сумасшедших расходов. Они пришли к выводу, что актриса нещадно сорит деньгами и не осознает их ценность. А наследников Татьяны Григорьевны даже назвали нахлебниками. Но 76-летнюю Васильеву ничуть не смущают эти комментарии. Она заявила, что будет до конца жизни помогать своим детям и многочисленным внукам. В передаче «Секрет на миллион» актриса заявила, что на оставшиеся деньги она планирует купить еще одну квартиру.