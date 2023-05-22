Швейцарцы доживают до 84 лет, хотя ни в чем себе не отказывают: как им это удается

Пальму первенства в непростом деле долголетия у народа из Швейцарии отняли представители Страны восходящего солнца. Но проигравшие упорно дышат в спину конкурентам. Что за магический эликсир помогает швейцарцам жить так долго, сохранять тело сильным и здоровым, а разум — ясным? Нет никакого страшного секрета и жуткой тайны. Не ищите заговор там, где его нет. На самом деле все просто как дважды два.

Швейцарцы — это самые известные в мире фанаты активного отдыха.

Зимние виды спорта, спортивная ходьба, скалолазание — так проводят каждые выходные даже самые пожилые люди в стране. Кстати, побочным эффектом такой ярой любви к жизни является постоянное наличие гипса или эластичного бинта у каждого второго.

Не умаляя вклад швейцарцев в свое здоровье, нужно сказать и об экологии. Она в этой стране на высшем уровне. Там даже есть особый город. В нем категорически запрещены все виды автомобилей. А еще швейцарцы вовсе не трудоголики. Пока японцы в прямом и переносном смысле умирают на работе, жители Швейцарии и лишней минуты не проведут на службе ради повышения или дополнительной премии.