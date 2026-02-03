Оповещения от Киноафиши
Шведский нуар, который проскочил мимо России: сериал с 7,7 на IMDb затянет так, что вы не остановитесь на одной серии

3 февраля 2026 14:15
Будто «Семнадцать мгновений весны» по-скандинавски.

Если вы думаете, что хороший скандинавский нуар заканчивается на сериале «Мост», то готовьтесь к открытию. Шведский сериал «Прежде чем умрем» (2017-2019) остался почти незамеченным в России, но за границей его рейтинг на IMDb уверенно держится на отметке 7.7. Любители жанра давно внесли его в свои личные топы. И вот почему.

В центре сюжета — детектив Хелена, расследующая преступления местной байкерской группировки. Ее личная драма добавляет остроты: возлюбленный героини пропал, пытаясь внедриться в эту же банду. А вскоре она узнает, что ее собственный сын, обделенный вниманием, тоже связался с криминалом. Правда, не с байкерами, а с куда более опасными преступниками — хорватскими мафиози, напоминающими классических итальянских гангстеров.

Первый сезон из десяти эпизодов выдерживает ровное напряжение. Качественные съемки и сильная актерская игра (с парой исключений) цепляют с первой серии. Сценаристы мастерски заводят расследование в тупик, переплетая его с личными проблемами героев. Несколько сомнительных моментов в середине в итоге находят логичное объяснение, а финал первого сезона точно не разочарует.

Второй сезон многие зрители находят проще по закрученности сюжета. Но его все равно хвалят за неожиданные повороты, проработку персонажей и ту же достойную игру актеров. Здесь уже меньше байкеров, но больше философских отсылок — фанаты находят в нем отголоски классических произведений — «Семнадцати мгновений весны» и «Преступления и наказания».

Каждый эпизод заканчивается захватывающим откровением или драматическим поворотом в финальной сцене, буквально требующим немедленного просмотра следующего эпизода.

В целом, сериал — эталонный представитель шведского детектива, где начальная неторопливость лишь укрепляет фундамент для сложного, многослойного повествования. Если вам наскучили предсказуемые американские триллеры, этот проект — то, что нужно для долгих зимних вечеров.

Фото: Кадры из сериала «Прежде чем умрем»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
