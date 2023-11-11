Швецова точно бы не устояла: как сейчас выглядит главный сердцеед «Тайн следствия»

Женщины заглядывались на майора Винокурова и мечтали оказаться на месте Марии Швецовой. Красавчик без памяти влюбился в старшего следователя, и многие зрители хотели, чтобы они были вместе.

Однако счастливой истории любви не вышло. В 12-м сезоне Сергей Барышев, воплотивший героя, покинул каст проекта. Точная причина такого поворота осталась неизвестной. Поговаривают, что ставший звездой актер стал требовать к себе особого отношения, из-за чего случился конфликт со съемочной группой. Сердцеед пригрозил увольнением, но отговаривать его никто не стал.

После артист снимался в других картинах, но особого успеха они не имели. В любом случае Барышев, который не так давно отметил 60-летний юбилей, находится в отличной форме. Кажется, с годами он стал еще привлекательнее. Сегодня Швецова точно не устояла бы перед таким мачо.