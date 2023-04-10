Схватитесь за сердце: красавчик из «Бедной Насти» изменился до неузнаваемости (фото)

Петр Красилов покорил сердца фанаток, снявшись в сериале «Бедная Настя». В течение 127 серий он воплощал на экране образ князя Михаила Репнина, влюбив себя миллионы поклонниц, а после закрытия проекта продолжил развивать свою карьеру.

За годы творческого пути звезда экрана успел сняться во множестве заметных проектов. Зрители видели его в «Не родись красивой», «Записках экспедитора Тайной канцелярии», а последней его работой стал сериал «Стоянов», после чего артист сконцентрировался на театральной сцене.

Подробностями жизни Красилов делится в своих социальных сетях, где активно общается с фанатами. Он публикует множество снимков, которые неизменно привлекают внимание пользователей Сети. И, как отмечают подписчики, последнее время они не узнают в артисте знаменитого Михаила Репнина, покорившего так много поклонниц. По мнению фанатов, теперь Красилов страдает от лишнего веса, а годы заметно сказались на его внешности.