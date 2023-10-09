Схватитесь за голову, увидев, какой красоткой в молодости была главная российская кинобабушка

Существует стереотип, что кинокарьеру нужно начинать как можно раньше. Режиссеры охотно готовы работать с юными актрисами и актерами, а возрастные профессионалы никому не нужны. Однако кто-то должен играть сварливых вахтерш, пенсионерок на лавке и бабушек с вкусными пирожками. Эту нишу в отечественном кино заняла Галина Стаханова.

Впервые артиста появилась на экране в далеком 1961 году в комедии «Девчата», но ее имя даже не указали в титрах. Тогда это была миловидная девушка, пользовавшаяся успехом у противоположного пола. В свое время Стаханова покорила сердце режиссера Ролана Быкова, но семью пара так и не создала.

С конца 80-х актриса стала активно сниматься в кино: возраст пошел на пользу ее карьере. На всю Россию Галину Стаханову прославили роли в сериале «Ранетки», а также в серии фильмов «Елки». В свои 82 года артистка не собирается уходить на пенсию.