Шварценеггер позавидует: муж Борщевой превратился в гору мышц, и это зрелище пугает

Елена Борщева не скрывает гордости за своего мужа. Валерий Юшкевич серьезно занимается бодибилдингом и достиг больших результатов. Недавно спортсмен завоевал почетный титул. В социальных сетях звезда Comedy Woman похвасталась тем, что ее супруг стал чемпионом Беларуси и Москвы.

Артистка показала кадры с победителем — такой форме позавидует и сам Арнольд Шварценеггер. Муж бывшей кавээнщицы превратился в гору накачанных мыщц. Одних такое тело восхищает, а других пугает не на шутку.

«Страх божий», «Зрелище не любителя», «Супер, поздравляю с победой», «Валера — красавчик», — не смогли прийти к общему мнению подписчики Борщевой.

Один из фолловеров поинтересовался, сколько времени понадобилось Юшкевичу, чтобы добиться подобного внешнего вида. Юмористка удовлетворила чужое любопытство, заметив, что на это ушло три года. И подчеркнула, что ее возлюбленный начинал не с нуля: прежде он занимался тяжелой атлетикой и пауэрлифтингом.