«Шуты раньше жили скромнее»: от похваставшейся домом Прокловой не оставили живого места

У Елены Прокловой настоящий дом охотника. Апартаменты звезды показали в программе «Центральное телевидение».

Бывший муж актрисы Евгений Тришин увлекался охотой, поэтому в особняке Прокловой повсюду охотничьи трофеи и головы зверей, которых подстрелил Тришин. «У меня очень четко воспитано понимание, что жена должна разделять жизнь своего мужа», — говорит Елена Проклова. Но пользователи Интернета сочли «хобби» звезды слишком жестоким и не оценили роскоши ее жилья.

«Фу, обвешать свой дом трупами животных, как у Прокловой, верх безнравственности и плохого вкуса. Одно дело – охотничий домик, и другое – место постоянного проживания. Эта пыль, насекомые, антисанитария, мне кажется», «Дом Прокловой как будто зоопарк. Ужас, как вообще они живут таких домах странных», «Дом Прокловой – это какое-то адское место», «Шуты раньше жили скромнее», «Чем меньше в душе богатства, тем больше тяга к материальному богатству», – писали в комментариях.