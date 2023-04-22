Шуточный тест: вы круг или квадрат?

С различными фигурами - кругом, квадратом, треугольником и другими, - мы хорошо знакомы по урокам геометрии. Каждое тело имеет свою форму, но иногда необходимо поломать голову, чтобы узнать, какую именно. Так, например, ученые до сих пор спорят о том, какую же форму имеет Вселенная. Не так давно в остатках света Большого взрыва ученые обнаружили необычные полосы, которые предположительно доказывают то, что Вселенная обладает формой огромного пончика. Предыдущие исследования говорили о том, что геометрически Вселенная плоская, как блин, и имеет простую развернутую топологию. Но теперь астрономы, в распоряжении которых появилась более совершенная техника для исследований, пришли к выводу, что для Вселенной характерна куда более объемная форма пончика. Осталось понять, насколько сложной топологией она наделена, потому что при благоприятном стечении обстоятельств можно было бы определить, существуют ли на самом деле параллельные вселенные, о которых снято столько научно-фантастических фильмов.

А какой формой обладаете вы? Пройдите забавный тест и узнайте, кто же вы в глубине души - круг, квадрат или другая геометрическая фигура.