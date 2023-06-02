Шуточный тест: видите ли вы лица на этих фото?

Термин “парейдолия” звучит мудрено и знаком далеко не всем. Что же под ним понимается? Явление, с которым наверняка сталкивался хотя бы раз в жизни каждый человек - если не самостоятельно, то, по крайней мере, слышал о нем из чужих уст. Итак, парейдолия - это зрительная иллюзия, при которой человек наблюдает в абстрактных узорах, картинах или неодушевленных объектах лица и фигуры. А значение у этого страшного понятия довольно простое - оно происходит от греческих слов para (что переводится как “вместо”) и eidolon (“образ”). Виды парейдолии бывают разные - в науке зафиксирована слуховая ее разновидность, однако наиболее часто встречается именно зрительная. Еще несколько веков назад это явление рассматривали как психическое расстройство, но со временем специалисты поняли - парейдолия вовсе не болезнь, а способ заглянуть во внутренний мир человека, понять его. Сегодня отношение к парейдолии и вовсе самое простое - мы не видим ничего странного в том, чтобы, например, замечать облака, похожие на рыбу или человека, смешные рожицы на фасадах домов и т.д.

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