Шуточный тест: вам пора к врачу, если вы видите лица на этих фото

Наверняка практически у каждого бывали в жизни моменты, когда в облаке, проплывающем по небу, в узоре на обоях или на фасаде здания угадывалось нечто похожее на человеческое лицо: глазки, нос, рот... Оказывается, это явление имеет свое научное название — парейдолия. Это зрительная иллюзия, которая может быть свойственна как психически здоровым людям, так и страдающим ментальными расстройствами. Причина, по которой мы видим в случайных предметах, окружающих нас, лица, кроется в устройстве мозга. Исследователи из Университета Нового Южного Уэльса (Австралия) говорят, что человеческий мозг «обрабатывает» ненастоящие лица с помощью тех же самых механизмов, что и реальные. По словам доктора Колин Дж. Палмера, наш мозг так приспособлен, что он автоматически определяет человеческое лицо по базовому набору черт — то есть расположению глаз, рта, носа, бровей и т.д. С помощью современного оборудования ученые установили, что при парейдолии задействованы те же самые участки головного мозга, что и при распознавании обычных человеческих лиц. Так уж устроена зрительная система, и с этим ничего нельзя поделать.

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