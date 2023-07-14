Шуточный тест: спланируйте отпуск и узнайте, какая вы сосиска

Привычные для современного человека сосиски - лакомство старинное, с богатой историей. Их придумал немец Иоганн Ланер аж в 1805 году. Изобретение мясника привело жителей его родного города в такой восторг, что Ланеру поставили памятник. Мужчина изображен с вилкой, на которую надета сосиска с горчицей. Революционным это блюдо было не только из-за своего необычного внешнего вида, но и из-за того, что он первым додумался совместить свиной и говяжий фарш. Любопытно, что сосиски получили сразу два названия - франкфуртские (Ланер впервые приготовил их в Германии) и венские (родной город мясника). Эти два города, Франкфурт и Вена, довольно долго оспаривали право называться родиной мясного лакомства, но так и не пришли к общему знаменателю. На теперешний момент существует не менее полутора тысяч разновидностей сосисок. В Советском Союзе в глобальное производство они были запущены в 1936 году после того, как нарком пищевой промышленности Анастас Микоян дал добро. В интернете можно найти советский плакат с поваренком, который несет колбаски на блюде, с подписью “Требуйте всюду сосиски”.

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